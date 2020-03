Modellen spotten en begeleiden naar de top: het is dagelijkse kost voor Valérie Meeus (33). De Leuvense werd verliefd op Hasselt en doopte daar het eerste én enige modellenbureau in Limburg met de naam The Agent. Dit jaar blaast het bureau al vijf kaarsjes uit. Hiep hiep hoera!

“Een kijkje komen nemen achter de schermen? Dat mag je letterlijk nemen. Als modelbooker breng je veel tijd door achter je computerscherm”, lacht Valérie wanneer we haar vragen of we ook eens behind the ...