Prinses van Dubai ontsnapt uit klauwen van vader, maar wordt geklist door spionnen

Latifa Al-Maktoum (34) werd geboren in een van de duurste regio’s ter wereld en mag zich de prinses van Dubai noemen. Haar vader Mohammed bin Rashid Saeed al-Maktoum, is de heerser van Dubai en minister-president van de Verenigde Arabische Emiraten. Latifa mag dan met een gouden lepel in de mond zijn geboren, een prettig leven heeft ze nooit geleid. De jonge vrouw voelde zich gevangen onder het juk van haar vader en probeerde uit zijn klauwen te ontsnappen. Ze faalde en werd teruggehaald naar Dubai door spionnen. Niemand weet waar Latifa nu is, maar “als je deze video ziet, is het geen goede zaak”, zei ze zelf voor ze haar gewaagd ontsnappingsplan uitvoerde.

Het begon allemaal drie jaar geleden voor Latifa Al-Maktoum. Het was de jonge prinses sinds 2000 niet meer toegestaan om het rijk van haar vader te verlaten, ze had zelfs geen paspoort meer. Maar enkele jaren daarvoor had ze Tiina Jauhiainen ontmoet, een Finse fitnessinstructrice die al snel haar beste vriendin werd.

Jauhiainen merkte dat Latifa erg timide was en niet snel iets over zichzelf vertelde. Het was pas toen de prinses haar vriendin vertrouwde, dat ze onthulde dat ze in 2002 Dubai had proberen te ontvluchten als tiener. Maar haar vader betrapte haar, haalde haar terug en gooide zijn eigen dochter enkele jaren in de gevangenis.

De kleine Latifa op de schoot bij haar vader, de emir van Dubai Foto: rr

Niet veel later vertelde Latifa over zus Shamsa. Zij was er twintig jaar geleden in geslaagd uit de klauwen van hun vader te ontsnappen, en trok naar het Verenigd Koninkrijk. Al-Maktoum ontvoerde Shamsa en veroordeelde haar tot een lange celstraf. “Latifa was erg bang omdat ze weer wilde vluchten. Ze kon de gevangenis weer invliegen”, vertelt Jauhiainen aan persagentschap Reuters.

Voormalig spion

In een rustig plekje in het winkelcentrum in Dubai, begon Latifa samen met haar Finse vriendin een nieuwe ontsnappingspoging te plannen. Een plan dat zo zou kunnen zijn weggelopen uit een James Bond-film. Latifa had het boek Ontsnappen uit Dubai gelezen, dat is geschreven door een voormalige Franse spion, Herve Jaubert. Latifa wilde de spion ontmoeten en hem overhalen haar te helpen.

Jauhiainen ontmoette de Fransman op de Filipijnen. Jaubert wilde Latifa graag helpen. De twee vrouwen begonnen samen met de ex-spion hun ontsnappingsplan te smeden. “Het was erg beangstigend”, aldus Jauhiainen. “We zetten telkens onze gsm uit en namen alle mogelijke voorzorgsmaatregels om te vermijden dat onze gesprekken werden afgeluisterd.”

Samen met Jauhiainen bedacht Latifa haar ontsnappingsplan Foto: rr

Zes maanden later was het trio klaar om tot actie over te gaan, opnieuw in ware James Bond-stijl. Op 24 februari 2018 werd Latifa afgezet in een bar in het centrum van Dubai. In de toiletten vermomde de jonge vrouw zich en spoelde ze haar smartphone door. Ze werd opgepikt door Jauhiainen en zetten koers naar Muscat, de hoofd- en kuststad van Oman.

Asiel aanvragen

Daar werden ze opgewacht door een vriend met een sloep. Tijdens een stormachtige nacht klampten ze zich uit alle macht vast aan het bootje tot ze in internationale wateren waren. Het duo nam toen een jetski om een schip te bereiken dat onder Amerikaanse vlag voer. Ze zetten koers naar het Indiase eiland Goa. Latifa hoopte dat ze via India naar de Verenigde Staten zou kunnen reizen om asiel aan te vragen.

Maar toen liep het mis. Op 4 maart 2018 werd het schip waarop de twee vrouwen voeren, omsingeld door speciaal opgeleide agenten en spionnen uit India en de Verenigde Arabische Emiraten. “Ze kwamen met helikopters en vliegtuigen. Het hele schip stond in brand. De bemanningsleden werden afgetuigd, het schip werd geplunderd. Latifa schreeuwde het uit toen ze werd ontvoerd.” Ook Jauhiainen ontsnapte niet en werd onder dwang terug naar Dubai gebracht.

De Finse fitnessinstructrice zou Latifa nooit meer terugzien. Naar eigen zeggen werd ze bedreigd en ondervraagd in Dubai en zat ze een hele tijd in de isoleercel. “Er werd me verteld dat ik de heerser van Dubai had verraden door zijn dochter te helpen.” Drie weken later werd Jauhiainen vrijgelaten en verliet ze Dubai voorgoed.

Rechtszaak

Donderdag sprak een Britse rechter zich uit over de zaak. Hij oordeelde dat Mohammed bin Rashid Saeed al-Maktoum zich wel degelijk schuldig had gemaakt aan ontvoering toen hij Latifa terug naar Dubai meenam.

De vader van Latifa is de stichter en eigenaar van de gerenommeerde paardenrenstal Godolphin Foto: rr

Ook de ontvoering van Shamsa twintig jaar eerder, was volgens de rechter niet minder dan kidnapping. Bovendien - aldus het oordeel - onderwierp de heerser van de Dubai zijn twee dochters aan “een onmenselijke behandeling”. De sjeik geniet internationaal veel aanzien en ontkent alle beschuldigingen.

De rechtszaak tegen de heerser van Dubai werd aangespannen door Haya Bint Al Hussein (45), zijn zesde en jongste vrouw. Ze vluchtte samen met haar twee kinderen Jalila (12) en Zayed (8) naar Londen, omdat ze zich niet meer veilig voelde bij de emir en voor haar leven vreesde. Ze was ook op de hoogte van de ontvoering van de twee volwassen dochters van haar man en wilde daar iets aandoen.

“Bubbel van zon, zee en winkelcentra”

Het is niet duidelijk wat de gevolgen van deze uitspraak zijn voor Latifa en Shamsa, maar mensenrechtenorganisaties zijn tevreden met de uitkomst van de rechtszaak. Ze hopen dat wereldleiders zich voortaan iets terughoudender opstellen als ze in contact komen met de emir.

“Mensen die Dubai bezoeken zitten in een bubbel van zon, zee en reusachtige winkelcentra”, voegt Jauhiainen nog toe. Volgens de Finse weet niemand hoe het er echt aan toe gaat in de hoofdstad van de Verenigde Arabische Emiraten. “Als de dochters van de heerser al worden opgesloten omdat ze vrij willen zijn, hoe zit het dan voor de rest van de bevolking?”