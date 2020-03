Gezondheidsambtenaar vraagt bevolking om gezicht niet aan te raken vanwege coronavirus… maar geeft slechte voorbeeld

“Probeer je gezicht niet aan te raken.” Het zijn de woorden van Sara Cody, een gezondheidsambtenaar uit het Amerikaanse Santa Clara die de bevolking waarschuwt voor de verspreiding van het coronavirus. Vreemd genoeg geeft ze zelf meteen het slechte voorbeeld door aan haar vinger te likken.

De beelden dateren van vorige week en gaan sindsdien viraal op sociale media. Twitteraars gebruiken de video maar te al te graag om duidelijk te maken hoe moeilijk het is om te stoppen met je gezicht aan te raken. “De voornaamste manier waarop virussen zich verspreiden, is wanneer je je eigen mond, neus of ogen aanraakt”, vervolgde Cody nog. De persconferentie vond plaats nadat er een dame uit Californië besmet bleek met het virus.