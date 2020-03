Coronagekte in Australië: vrouwen gaan met elkaar op de vuist voor toiletpapier

Ook in Australië heerst op sommige plaatsen paniek door het coronavirus. Een video die sinds kort circuleert op sociale media, laat zien hoe drie dames met elkaar op de vuist gaan in een supermarkt. De reden: een moeder en haar dochter namen uit voorzorg al het toiletpapier mee uit de winkel. Tot frustratie van de andere klanten.

De vechtpartij vond plaats in een filiaal van supermarktketen Woolworths, gevestigd in Sydney. “Ik wil gewoon één pak toiletpapier”, liet de boze dame weten aan de moeder en dochter. “Je krijgt er geen”, reageerde ze, waarna het winkelpersoneel ingreep om de gemoederen te bedaren. “Er is een limiet, en er zijn ook andere klanten. Dit is oneerlijk”, meldde een van de medewerkers aan de moeder. Een collega belde ondertussen de politie.

“Dit wordt niet getolereerd”, reageerde de politie van New South Wales achteraf, die de bewoners aanmaant om kalm te blijven. “Paniek vanwege het virus is nergens voor nodig, er zijn genoeg voorraden beschikbaar.” De laatste dagen deden foto’s van lege winkelrekken de ronde op sociale media, wat de paniek onder de inwoners deed toenemen. Vooralsnog heeft de politie niemand opgepakt. “We zullen deze zaak verder onderzoeken”, klinkt het.