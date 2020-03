Griekenland gaat twee nieuwe gesloten kampen bouwen voor migranten

Griekenland gaat twee nieuwe tijdelijke opvangkampen bouwen voor de honderden nieuwe migranten die de voorbije dagen op de Griekse eilanden zijn toegekomen, nadat Turkije hen had aangezet om de oversteek te wagen. Dat zegt de minister van Migratie, Notis Mitarachi, zaterdag op tv-zender Skai TV. “We willen twee gesloten kampen bouwen in de regio van Serres en in de regio van Athene, met duizend plaatsen”, zei Mitarachi. “We hebben de steun van de lokale bevolking nodig. We kunnen al die mensen niet op de eilanden laten.”