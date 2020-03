Vlamingen thuis na horrorvakantie in ‘coronahotel’ in Tenerife: “Veel gasten zijn mentaal gecrasht. Wij ook”

Het had een rustige vakantie moeten worden op het Spaanse eiland Tenerife , maar dat draaide al snel uit op een horrorvakantie voor honderden vakantiegangers. Maar eindelijk zijn de laatste Belgen, die er nog in quarantaine verbleven thuis geraakt. “Dinsdagochtend werd een briefje onder de deur geschoven waarop vermeld stond dat het hotel in een ‘sanitary lockdown’ ging. Niemand wist wat er gaande was”, legt een gezin uit Bazel uit.

