Vechtscheiding

De Belgische grondwet is een instrument om de burgers te beschermen tegen politieke willekeur, maar ook een akkoord tussen de verschillende gemeenschappen om dingen samen te doen. Een soort huwelijkscontract zeg maar, met Vlaanderen en Wallonië als partners. Maar wat doe je als die partners ongelukkig geworden zijn en willen scheiden? In het gewone leven al geen makkelijke vraag, laat staan in ons Belgische politieke bestel. En dan duikt daar plots het beruchte artikel 35 weer op, deze keer bij monde van Koen Geens, die het grondwetsartikel aanhaalde als oplossing voor de huidige politieke crisis.