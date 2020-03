Formule E-race in Rome uitgesteld door coronavirus

De EPrix van Rome wordt uitgesteld ten gevolge van maatregelen die de Italiaanse regering neemt om het coronavirus onder controle te krijgen.

De race in Rome zou normaalgesproken doorgaan op vier april maar na de race in Sanya, (China) is het al de tweede manche van het wereldkampioenschap Formule E die uitgesteld wordt door het coronavirus.

“Als gevolg van de huidige noodsituatie op gezondheidsgebied in Italië en volgens de bepalingen in het ministerieel decreet betreffende maatregelen om de verspreiding van COVID-19 in het land tegen te gaan en in te perken - waaronder sportevenementen met een grote menigte en toeschouwers in de onmiddellijke nabijheid - zal het niet langer mogelijk zijn om de EPrix van Rome op 4 april 2020 te laten plaatsvinden”, zo luidt de officiële verklaring.

“De Formule E zal, in overleg met de bevoegde autoriteiten in Rome, EUR S.p.A. en samen met de FIA en de Automobile Club d’Italia (ACI), nauw samenwerken met de partners in het kampioenschap en de belanghebbenden om alternatieve opties voor het uitstellen van de Rome E-Prix naar een latere datum, te beoordelen en te herzien, zodra de beperkingen zijn opgeheven.”

De komende dagen zal via de geëigende kanalen contact worden opgenomen met alle tickethouders.

De volgende EPrix staat gepland in Parijs op achttien april. Momenteel voert Antonio Felix Da Costa de stand om het kampioenschap aan, onze landgenoten Stoffel Vandoorne en Jerome D’Ambrosio vinden we terug op een zesde en achttiende plaats.

Meer F1-nieuws op F1journaal.be: