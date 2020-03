Een dagelijks tafereel in Kermt: Puran Singh Multani (65) wandelt rondjes met zijn rollator, wuivend naar passanten. Hij is er graag gezien. Vijf jaar geleden kwam hij bij zijn kinderen in Kermt wonen, nadat zijn vrouw in India was overleden. Maar het is niet zeker of hij mag blijven. En dus schiet Kermt in actie.