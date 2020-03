Een halve eeuw na de eerste ruimtewedloop, is er vandaag een tweede bezig. Niet om zo snel mogelijk een voetafdruk in het maanstof achter te laten, wel om als eerste steenrijke toeristen de ruimte in te schieten. Ruimtetoerisme commercieel ontplooien, dat lijkt vandaag wel de nieuwste bezigheid van een handvol miljardairs. Maar hoe lang duurt het nog voor we onze koffer kunnen pakken voor een surorbitaal tripje?