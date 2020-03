Zijn handsbal op Old Trafford was een valse noot in een schitterend debuutseizoen voor Club. Simon Deli (28) is samen met die andere Simon – Mignolet – het schot in de roos van het transferbeleid van blauw-zwart. In de aanloop naar de Brugse derby kijkt de Ivoriaanse reus nog één keer om naar United, om dan weer de blik te richten naar de toekomst.