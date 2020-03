Verongelukte Diepenbeekse (43) met dochter in ‘The Voice Kids’: “Je zit in ons hart”

Diepenbeek -

De 43-jarige Melanie Taildeman uit Diepenbeek, die vrijdagochtend verongelukte, was gisteravond te zien in The Voice Kids. De vrouw steunde haar dochter die in het VTM-programma haar tv-debuut als zangeres maakte. “We hebben de aflevering toch uitgezonden als eerbetoon aan het getroffen gezin”, klinkt het bij VTM.