Ruben Bemelmans stunt in Davis Cup: Hongarije-België staat 1-1

In de Davis Cup staat Hongarije-België na één dag 1-1. Ruben Bemelmans (ATP 222) won vrijdagnamiddag verrassend de eerste partij op het gravel in Debrecen tegen de veel hoger gerangschikte Attila Balazs (ATP 76) in drie sets: 7-5, 6-7 (4/7) en 4-6. Daarna verloor Kimmer Coppejans (ATP 154) tegen Marton Fucsovics (ATP 84): 6-2, 5-7 en 6-4. Zaterdag is er eerst het dubbelspel, eventueel gevolgd door nog twee enkelspelen. De winnaar van het duel pakt een ticket voor de finales in Madrid (23-29 november).