Duel tussen Matz Sels en Thomas Meunier in Franse voetbalcompetitie uitgesteld door coronavirus

In de Ligue 1, de Franse voetbalcompetitie, werd een duel van zaterdag uitgesteld. Straatsburg-Paris Saint-Germain gaat niet door wegens het coronavirus.

De omgeving rond Straatsburg is één van de gebieden in Frankrijk die het hardst door het virus zijn getroffen. Vandaar dat de plaatselijke autoriteiten beslisten om de wedstrijd uit te stellen. Bij Straatsburg staat Matz Sels in doel, bij PSG speelt Thomas Meunier. Geen Belgisch duel dus zaterdag om 17.30 uur. Het is nog niet duidelijk wanneer de wedstrijd wel wordt gespeeld.