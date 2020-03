“In Pelt ben ik opnieuw geboren”

Pelt -

Vanavond kan u in Hasselt gaan kijken naar ‘De Stig’. Een documentaire over de wonderlijke revalidatie van Stig Broeckx na een val en zes maanden coma. In het Revalidatie & MS Centrum in Pelt ontwaakte hij en werkt hij nog steeds aan een terugkeer. Niet als renner, maar als mens. “Hier ben ik opnieuw geboren”, lacht de Desselaar tijdens een exclusieve rondleiding.