De Hachette-groep, de Franse uitgever waarvan een dochterbedrijf op 7 april de memoires van regisseur Woody Allen zou publiceren, ziet uiteindelijk daarvan af. Hij zwicht zo voor de kritiek die was opgestoken over de publicatie van het boek.

“De beslissing om het boek van Woody Allen te annuleren was moeilijk”, zegt Sophie Cottrell, de woordvoerder van de Hachette-groep in de Verenigde Staten, in een e-mail. “De jongste dagen had de directie ...