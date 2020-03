Lommel / Balen -

Bij zinkproducent Nyrstar in Balen-Wezel is vrijdagochtend een 35-jarige arbeider uit Lommel gekneld geraakt onder een takelbrug. Hij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. De exacte oorzaak van het ongeval wordt onderzocht door politie en arbeidsinspectie.