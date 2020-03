Na afgelasting Milaan-Sanremo (voorlopig?) geen ‘strive for 5’ dit jaar voor Philippe Gilbert: “Ik begrijp de beslissing volledig”

Milaan-Sanremo blijft tot nader order het enige Monument dat nog ontbreekt op de indrukwekkende erelijst van Philippe Gilbert. Vrijdag raakte bekend dat La Primavera door het coronavirus wordt afgelast, een beslissing waarvoor de aanwinst van Lotto Soudal begrip kan opbrengen.

“Net als iedereen heb ik gevolgd hoe sportwedstrijden werden afgelast, waaronder nu ook klassiekers als Strade Bianche, Tirreno-Adriatico en Milaan-Sanremo. Voilà, het is zo. De gezondheid van de mensen gaat boven alles. Ik begrijp de beslissing dus volledig”, zegt de 37-jarige Gilbert, die vorig seizoen met Parijs-Roubaix zijn vierde topklassieker won na de Ronde van Vlaanderen (2017), Luik-Bastenaken-Luik (2011) en de Ronde van Lombardije (2009 en 2010). In Milaan-Sanremo, het laatste doel in zijn ‘strive for five’, stond de Waalse Monegask al twee keer op het podium (derde in 2008 en 2011).

“Er wordt nu gesproken over een eventuele latere datum in het seizoen, maar ik vind het heel moeilijk om daar iets over te zeggen”, gaat de ex-wereldkampioen verder. “Men spreekt in voorwaardelijke wijze en dat is verloren tijd. Net als iedereen hoop ik dat het seizoen en het dagelijkse leven zo snel mogelijk weer op een normale manier hervatten.”

Zondag start Gilbert in Parijs-Nice. Hij leidt met sprinters John Degenkolb en Caleb Ewan de selectie van Lotto Soudal. Het team wordt vervolledigd door Frederik Frison, Sander Armée, Thomas De Gendt, Jasper De Buyst en Roger Kluge.