Opgevist Circus-Wanty Gobert trekt met vier Belgen naar Parijs-Nice: “Geschenk uit de hemel”

Circus-Wanty Gobert heeft zijn selectie voor Parijs-Nice (8-15 maart) rond. Het team van ploegleider Hilaire Van der Schueren start met vier Belgen: Aimé De Gendt, Tom Devriendt, Xandro Meurisse en Pieter Vanspeybrouck. Het achttal wordt vervolledigd met de Nederlanders Boy en Danny van Poppel, de Fransman Fabien Doubey en de Italiaan Andrea Pasqualon.

Wanty Gobert kreeg pas laat een uitnodiging maar is tevreden dat de renners, na de afgelasting van de Italiaanse koersen door het coronavirus, toch aan de bak kunnen. “Gezondheid primeert, en de maatregelen zijn zeer strikt. De afgelasting van de Italiaanse koersen is een zeer spijtige zaak. We zijn desalniettemin zeer tevreden dat we in Parijs-Nice aan de bak kunnen”, aldus Hilaire Van der Schueren. “Onze deelname is een geschenk uit de hemel en we zullen dan ook tonen dat we aanwezig zijn. In de vlakke ritten zullen we alles uit de kast halen om dichte ereplaatsen te behalen, al dromen we stiekem ook over een ritoverwinning. Ik ben eveneens ook benieuwd hoe ver we met Xandro Meurisse in het eindklassement kunnen geraken.”

“Na het zien van het parcours van de Strade Bianche, was de ontgoocheling over de afgelasting groot”, stelt Meurisse. “Het lange afwachten op de beslissing over het al dan niet doorgaan van de wedstrijd kostte me flink wat energie, maar toen ik van Hilaire Van der Schueren het nieuws kreeg dat ik Parijs-Nice kon rijden, wist ik met mijn geluk geen blijf. Na een goede en leuke training op de Toscaanse witte wegen hebben we de kans van ASO dan ook met beide handen gegrepen. Met deze ploeg kunnen we op alle terreinen meedoen, ook voor mezelf zijn er enkele ritten waarin ik iets kan tonen. Na de eerste drie sprintersetappes, waarin de wind een grote rol kan spelen, kunnen we een balans opmaken en onze ambities voor het eindklassement uitspreken.”