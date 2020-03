‘Antiek fotoboek’ uit Tweede Wereldoorlog blijkt lugubere geschiedenis te hebben

Op een Poolse markt werd onlangs een opvallend antiek fotoalbum uit de Tweede Wereldoorlog aangeboden. Maar de oorspronkelijke koper vond dat het boek een rare geur had, ook leek er een haar uit te groeien en had het leer rond het boek een tattoo. Onderzoekers van het Staatsmuseum Auschwitz-Birkenau zijn nu vrij zeker dat het boek gemaakt werd met menselijke huid.

