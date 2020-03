Raketwerper, landmijnen en granaten: politie vindt oorlogswapens bij Kampse ex-para

Liefst 73.000 kogels, tal van landmijnen, (mortier)granaten, een raketwerper en nog zoveel meer trof de politie aan in een woning in Leopoldsburg. De eigenaar verscheen vrijdag voor de rechtbank voor verboden wapenbezit en riskeert drie jaar cel met uitstel. “Mijn passie werd een obsessie.”

De politie hield de 65-jarige voormalige para al een tijdje in de gaten toen er een huiszoeking in november 2016 volgde. Er was geweten dat de man een handeltje in wapens voor vooral hobbyverzamelaars ...