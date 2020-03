Een leerling uit het eerste leerjaar van de Stedelijke Basisschool in Kuringen is besmet met het coronavirus. Het Agentschap Zorg en Gezondheid zoekt nu uit met wie het kind in contact kwam de afgelopen dagen.

In een brief laat de school weten dat de leerling thuis is en niet ernstig ziek is. Daar krijgt hij of zij de nodige verzorging. “Het kind was samen met de familie in de krokusvakantie met de bus op vakantie ...