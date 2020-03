Dader tramaanslag Utrecht zet zwijgend punt achter proces

Met een demonstratief stilzwijgen als laatste woord heeft Gökmen T. vrijdagmiddag een punt gezet achter zijn strafproces, waarin hij deze week terechtstond wegens de tramaanslag vorig jaar in Utrecht. Bij de aanslag, door het openbaar ministerie (OM) aangemerkt als terreurdaad, vielen vier doden en raakten meerdere mensen gewond.

De strafzaak tegen T., die bekende dat hij het vuur op de slachtoffers had geopend, was deze week vier dagen lang het toneel van zelden vertoond gedrag in rechtszalen. De 38-jarige Utrechter bespuugde ...