De Britse prins Harry (35) heeft een nieuw museum geopend bij het legendarische circuit van Silverstone in Engeland. Hij ontmoette er vrijdag Formule 1-piloot Lewis Hamilton (35). Het nieuwe interactieve museum geeft de geschiedenis van de autosport in Groot-Brittannië weer.

