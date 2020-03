Okra Peer op daguitstap naar Lommel en Beringen

Peer - Op donderdag 4 maart 2020 maakte Okra Peer een uitstap naar Lommel en Beringen.

In Lommel werd eerst het crematorium bezocht. "Hier kregen we een rondleiding van ontvangst tot de verbranding en het vullen van de urne", klinkt het bij de leden. "Het weer had zichzelf aangepast en weende de hele dag met tuiten - de hele dag regen. Daarna brachten we een kort bezoek aan het Glazen Huis, waarna we ons middagmaal gingen nuttigen."

Vervolgens ging het naar Beringen Mijn. "Eerst bezochten we de mijnkathedraal met een gids die het ontstaan ervan uit de doeken deed. Ook werd de Faith moskee bezocht. Door de activiteiten in de mijn werden veel Turken naar hier gebracht om in de mijn te werken. Zo ontstond ook de Turkse gemeenschap en werd er een moskee gebouwd. Deze moskee is de op een na de grootste van Belgie en bezit twee minaretten van elk 26 meter hoog. De koepel binnen is 16 meter hoog en de muren zijn bezet met azuurblauwe tegels. De dag werd afgesloten met een tas koffie en een stuk vlaai."