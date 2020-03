Ook GP Formule E van Rome wordt geannuleerd door coronavirus

De organisatoren van GP Formule E van Rome, die voorzien was op 4 april, hebben vrijdag laten weten hun evenement te moeten afgelasten door het coronavirus.

“Deze beslissing is het gevolg van het besluit van de Italiaanse overheid om grote evenementen met een groot aantal toeschouwers te verbieden”, aldus de organisatie.

“We zullen samen met de Formule E en onze partners de mogelijkheden onderzoeken om de ePrix toch te laten doorgaan eens de wettelijke restricties zijn opgeheven.”

De ePrix van Sanya, die op 21 maart zou verreden worden, werd eerder ook al uitgesteld door het coronavirus.

Stoffel Vandoorne is na vijf wedstrijden voorlopig zesde in de tussenstand van de Formule E.

Het coronavirus gijzelt momenteel de Italiaanse sportwereld met ook al afgelastingen van de wielerwedstrijden Strade Bianche, Tirreno-Adriatico en Milaan-Sanremo, de rugbywedstrijd in het Zeslandentoernooi tussen Italië en Engeland en de halve finales van de Coppa Italia in het voetbal. De competitiewedstrijden in de Serie A gaan wel door, maar achter gesloten deuren.