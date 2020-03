Zo kies je de juiste beha: “Niet zo strak als een harnas, maar ook niet zo los als en onderlijfje”

Van vrijdag 6 tot zaterdag 14 maart vindt de derde editie van de lingerieweek plaats. Deze is een initiatief van Fedelin, de Federatie voor de zelfstandige lingeriedetaillist, en staat volledig in het teken van bewustwording creëren rond het kiezen van een perfect passende beha. Naar aanleiding hiervan geeft Ingrid Lieckens, zaakvoerster van Fiëla in Antwerpen, praktische tips om je goed te voelen in je lingerie.

Meten is weten

Alles begint volgens de zaakvoerster bij een grondige opmeting voor een pasbeurt. Hierbij worden de omtrek van de buste en de borsten zelf gemeten. Dit is aangewezen bij elke nieuwe aankoop omdat een vrouw in haar leven zo’n vier verschillende maten heeft. De boezem van een vijftienjarig meisje en een vrouw van 92 jaar verschilt enorm - er ligt een scala aan maten tussen. Naast leeftijd zal ook een zwangerschap de maat beïnvloeden, net als een gewichtstoename of -afname vanaf twee kilogram.

Trucje in het pashok

Om te checken of je borsten goed in de cups vallen, kun je een schuddende beweging maken met je bovenlichaam en zien of ze de beha mooi vullen. Maar volgens Lieckens is er nog een betere truc... Als je met het ene hand, via de oksel, onder het rugstuk gaat en met twee vingers van de andere hand de borst lift, krijg je meer borst in de cup en is die op de beste manier gevuld. Dit geeft een groot verschil als je een strak bloesje of shirtje draagt, want er blijven geen ‘toefjes’ huid zichtbaar van onder de kleding.

Recht rugbandje

Een beha die goed zit, mag je eigenlijk niet voelen. Het stuk mag dus niet te fel aanspannen, zoals een harnas, maar ook niet te los zitten zoals een onderlijfje. Nog een manier om te checken of je de goede maat hebt gekozen: kijk naar de plaats van het bandje op de rug. Dat moet op dezelfde, horizontale hoogte komen zoals de onderkant van de borsten. Als het rugbandje omhoog kruipt of zakt, zit de maat fout.

LEES OOK. Is je beha aantrekken altijd prutswerk? Met dit trucje lukt het wél meteen

Blijf van de bandjes

Als de schouderbandjes juist afgesteld zijn, moet je er in principe in de verdere carrière van je beha niet meer aan denken. Het belangrijkste bij deze bandjes is dat ze mooi verticaal geplaatst zijn - dat wijst op de beste draagwijze en optimale ondersteuning. Als de bandjes schuin trekken is er iets mis met de pasvorm. Het enige wat af en toe bijgesteld moet worden is de sluiting zelf. Begin bij de buitenste haakjes en verplaats naarmate de tijd vordert naar binnen toe.

Foto: Shutterstock

Vervang op tijd

Hoe lang je met een nieuwe beha doet, varieert, maar er zijn signalen die erop wijzen dat het model aan vervanging toe is. Als de bandjes afvallen, de rugband te los zit of je aanvoelt dat de cup onvoldoende ondersteunt is het tijd om te shoppen. Houd er rekening mee dat standaard ketens niet per se je maat hebben en forceer je boezem niet in een exemplaar dat er gewoon hip uitziet. Plantrekkerij wat beha’s betreft is moeilijk: de juiste maat is nu eenmaal de juiste maat. Je laten begeleiden is steeds een meerwaarde.

De foute pasvorm

Als je ’s avonds je beha uit doet en de vorm staat er nog in (denk rode kringen van de beugels, putjes in de schouders van te strakke bandjes) is veel mis. Weet dat er onder de oksels veel klieren in ons lichaam zitten - druk op deze plekken is uiterst oncomfortabel. Borsten die uit de cups komen piepen en een middenstuk dat zweeft in plaats van mooi aansluit tussen de borsten wijzen ook op een te kleine maat. Gapende cups zijn dan weer een teken dat je beha te groot is. De ideale cup gaat van de ene kant van de borst tot aan de andere kant en prikt niet in de okselholte. In dat laatste geval is de cup te diep voor jou. Beugels vaak kapot? Dat heeft minder te maken met de kwaliteit van de beha, maar meer met de maat.