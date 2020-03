Regenjassen om de vele regenbuien te trotseren

Het mogen dan wel geen winterse temperaturen zijn, wie naar buiten kijkt, beseft dat de lente nog veraf is. De vele buien dwingen ons om op zoek te gaan naar een regenjas, en dan hebben we het niet over de nylon exemplaar uit je kindertijd. Wij zetten alvast enkele regenjassen op een rijtje, die zowel functioneel als modieus zijn.

Kleur

Een regenjas hoeft niet alleen praktisch te zijn. Geef het kledingstuk de hoofdrol bij de keuze van je outfit en schuw het gebruik van kleur niet. Je zal niet alleen meer opvallen in het verkeer, ook zal je alle blikken naar jou toetrekken van zodra je ergens binnenkomt.

1. Rains - 110 euro bij de Bijenkorf 2. Edited - 69,90 euro bij About You 3. C&A - 69,90 euro bij C&A 4. Rains - 178,14 euro bij Net-a-Porter 5. Brantano - 49,95 euro bij Brantano

Lengte

De K-ways uit je kindertijd eindigde meestal waar je broek begon maar een langer model heeft zo zijn voordelen. Het houdt je onderrug droog tijdens het fietsen en beschermt ook (een deel) van je broek of rok tegen diezelfde buien. Combineer een lange rok met een regenjas met tailleriem om je silhouette en lichaamslengte te accentueren. Voor een meer sportieve look kies je voor een ruimzittend exemplaar in combinatie met een aansluitende broek.

1. Sora - 59,95 euro bij Veritas 2. Essentiel - 295 euro bij Essentiel 3. America Today - 59,99 euro bij America Today 4. Ilse Jacobsen - 129,95 euro bij Zalando 5. Zara - 79,95 euro bij Zara

Plooien maar

Zeul je de regenjas na een heftige bui liever niet mee, oop dan een modelletje dat je zonder problemen kan opplooien en weg proppen in je handtas. Ga voor stoffen (zoals polyamide en polyurethaan) die niet snel kreuken zodat je ze bij de volgende regenbui niet moet strijken.

1. H&M - 49,99 euro bij H&M 2. Abercrombie & Fitch - 129 euro bij About You 3. Haileys - 29,99 euro bij Zeb 4. Collusion - 55,99 euro bij Asos 5. s.Oliver 119,99 euro bij s.Oliver

Transparant

Heb je liever dat de regenjas helemaal naar de achtergrond verdwijnt? Met een transparant exemplaar heb je het beste uit twee werelden: je blijft droog en de jas laat de kleuren van je outfit zien zonder er afbreuk aan te doen.

1. Stutterheim - 170 euro bij Stutterheim 2. Vans - 134,95 euro bij Zalando 3. Rains - 120 euro bij de Bijenkorf 4. Maison Margiela - 3.200 euro bij Farfetch 5. Hunter - 186,99 euro bij Asos