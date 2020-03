Deceuninck - Quick-Step met twee Belgen naar Parijs-Nice, Julian Alaphilippe kopman

Julian Alaphilippe voert de selectie van Deceuninck-Quick.Step voor Parijs-Nice (8-15 maart) aan. De Fransman krijgt met Tim Declercq en Yves Lampaert twee Belgen in steun.

Het team bestaat verder uit de Ierse sprintbom Sam Bennett, de Denen Michael Morkov en Kasper Asgreen, de Luxemburger Bob Jungels en de Tsjech Zdenek Stybar.

“Parijs-Nice is een van de mooiste rittenkoersen. Wij wonnen hier al vijftien ritten en willen dat aantal nog opdrijven”, zegt sportdirecteur Tom Steels. “Julian en Sam zijn onze leiders. Ritten winnen is onze prioriteit maar we kunnen, afhankelijk van de omstandigheden, ook mikken op het algemeen klassement. Het weer wordt ook belangrijk want in de eerste ritten kan er waaiervorming zijn. We moeten dus alert zijn.”

Een rist teams besliste vanwege het coronavirus een competitiestop in te lassen, maar zover wil Deceuninck-Quick.Step het niet drijven. “Wij hebben begrip voor die ploegen maar wij hebben beslist de raadgevingen van de lokale overheid en de wedstrijdorganisator te volgen”, legt teambaas Patrick Lefevere uit. “We hebben vertrouwen in hun oordeel dat het veilig is om te koersen. De gezondheid van onze renners en staf is onze prioriteit en we zullen alle voorzorgen nemen om hen te beschermen, en tegelijkertijd komen we ons engagement voor deze belangrijke wedstrijd na.”