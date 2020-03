KV Mechelen voor (mogelijk) beslissend weekend in de strijd om PO1: “Hoe rapper we zeker zijn, hoe liever”

Zelf thuis winnen tegen Eupen en hopen op puntenverlies van Genk in Oostende. KV Mechelen kan dit weekend al zeker zijn van hun allereerste deelname aan PO1. In het andere geval wacht er volgende week een beslissend duel op Genk. “Mij maakt het niet uit wanneer het gebeurt. Als het maar gebeurt”, vertelt Wouter Vrancken.

Zelfs met de meet in zicht blijft het discours van Wouter Vrancken onveranderd. “Bij Genk is het van moeten. Wij zitten in de positie van underdog maar we gaan er wel alles aan doen om die zesde plaats ...