Onder de grond varen of geheimzinnige stranden bezoeken: tips voor een reis naar het Filipijnse Palawan

Zon, zee, strand en dat allemaal in de Filipijnen. De eilandenarchipel, die bestaat uit maar liefst 7641 eilandjes, kan zowel de avonturier als de echte zonneklopper helemaal betoveren. Zijn we erin geslaagd om elk eiland te bezoeken? Bijlange niet, maar voor Palawan hebben we alvast enkele tips op een rijtje gezet.

St Paul’s Subterranean River National Park

Ook de buurt rond de ondergrondse rivier is adembenemend. Foto: LLA

In de provincie Palawan, zo’n vijftig kilometer van de hoofdstad Puerto Princesa, ligt een nationaal park dat vooral bekend is om zijn kilometerslange, ondergrondse rivier. Spring in een bootje en ontdek waarom de slingerende rivier met zijn stalagmieten en stalactieten sinds 1999 deel uitmaken van de werelderfgoedlijst van Unesco. Volgens de Filipino’s is het zelfs de langste ondergrondse rivier ter wereld maar dat laten wij voorlopig nog even in het midden.

Van het ene eiland naar het andere

Wie foto’s wil nemen, beschermt maar beter zijn smartphone of camera tegen water. Foto: LLA

Een van de populairste activiteiten in de Filipijnen? Een klein bootje zoeken, al dan niet via een plaatselijk excursiebureau in El Nido, en van het ene eiland naar het andere varen. De meeste organisatoren bieden je vier verschillende routes aan, met als absolute paradepaardje ‘tour C’. De bootjes mogen wat gamel lijken, toch brengen ze je bij deze tour naar 5 verschillende plaatsen, waaronder Hidden Beach. De plek, zoals de naam het zegt, ligt een beetje verborgen tussen de rotsen maar eenmaal je zwemmend de ingang bereikt, waan je je even alleen in het paradijs.

Mangroves bezoeken

Slangen, leguanen,...ze leven allemaal in de mangrovebossen. Foto: LLA

In Sabang peddel je samen met je gids langs de eeuwenoude mangrovebossen. Van stroming is hier amper sprake en de vele wortels en takken hebben veel weg van gigantische spinnen. De belangrijkste vereiste voor deze bossen? Ze hebben het graag warm en laat dat nu net een zekerheid zijn in de Filipijnen. Vergeet ook je camera niet mee te nemen want slangen, leguanen en een ontelbaar aantal vissoorten hebben van deze mangrove hun thuis gemaakt.

Nacpan

Foto: LLA

Dat de Filipijnen fantastische stranden hebben, zal niemand verbazen. Maar er eentje zoeken zonder al te veel toeristen maar mét een gezellige cocktailbar, kan een uitdaging zijn. Probeer daarom een rit te vinden naar Nacpan, een strand op zo’n 45 minuten rijden van El Nido. Erg breed is het strand niet maar het heeft alvast enkele ligbedden en een goed uitgeruste cocktailbar, waar je ook een hapje kan eten. Voor wie niet kan stilliggen, raden we een lange wandeling langs de kustlijn aan en voor de durvers hebben we altijd nog de hemelsblauwe zee. Maar vergeet niet dat de golven net dat tikkeltje anders zijn dan aan de Noordzee.