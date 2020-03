Het belangrijkste doel van organisator RCS: Milaan - Sanremo redden. “Waarom geen Primavera in het najaar?”

Geen Strade Bianche, geen Tirreno-Adriatico en geen Milaan - Sanremo: neen, het is niet het voorjaar van RCS. De Italiaanse koersorganisator gaat op zoek naar nieuwe data voor zijn wedstrijden in de hoop het Italiaanse drieluik op een ander moment te kunnen laten doorgaan. Zeker paradepaardje Milaan - Sanremo moet dit seizoen nog kunnen doorgaan. En waarom zou dat niet in het najaar kunnen?

Schrap 21 maart 2020 maar uit uw agenda. Geen Primavera die dag. RCS meldde vrijdagmiddag dat Milaan - Sanremo dit voorjaar niet verreden zal worden. Met nadruk op voorjaar. Paolo Bellino, directeur van de koersorganisator, wil er alles aan doen om zijn Italiaanse koersen op een later moment in het seizoen te laten doorgaan. Daarvoor contacteerde hij via de Italiaanse wielerbond al de UCI. De zoektocht naar een datum is begonnen.

Later dan de Ronde van Lombardije?

Het najaar wordt het vaakst gesuggereerd als nieuwe bestemming voor Milaan - Sanremo en co. Het Italiaanse radioprogramma Radiocorsa suggereerde om La Primavera te verplaatsen naar 24 oktober, twee weken na de Ronde van Lombardije, traditioneel de laatste van de vijf grote monumenten. Het grote voordeel van zo’n switch is dat de koers geen tijdsslot van een andere wedstrijd inneemt. Het nadeel is dat er aan de vakantie van de renners gepeuzeld wordt. Afwachten of - als het zo ver komt - zij dat zien zitten.

Schuiven met de Strade

Tirreno-Adriatico zou in dit scenario nog steeds in de aanloop naar Milaan - Sanremo verreden worden. Radiocorsa suggereert 14 tot 20 oktober. Daarmee zou de Italiaanse rittenkoers wel overlappen met de Chinese Ronde van Guangxi die tussen 15 en 20 oktober op het programma staat. “En voor de Strade Bianche denken we aan de maand april of vlak na de Giro in juni”, verklaarde Mauro Vegni, een andere topman bij RCS, aan La Gazzetta dello Sport. “Zolang ze maar in harmonie ligt met de andere wedstrijden.”