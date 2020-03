Het Italiaanse voorjaar gaat niet door in maart. Koersorganisator RCS besliste vrijdagmiddag dat zowel Tirreno-Adriatico (11-17 maart) als Milaan - Sanremo (21 maart) worden uitgesteld. Een nieuwe datum is er voorlopig nog niet.

”Om de volksgezondheid te beschermen, hebben we besloten om beide races uit te stellen”, deelt de organisatie mee in een persbericht. “We zullen via de Italiaanse ...