Woede bij inwoners omdat auto standbeeld op Paaseiland vernielt: “Dit is een aanval op onze cultuur”

Een van de beroemde standbeelden op Paaseiland is helemaal verwoest nadat er een auto op ingereden is. Voor de inwoners hebben de standbeelden een spirituele betekenis, ze zijn dan ook woedend.

“Dit is een aanval op een gemeenschap die al jaren vecht om haar erfgoed te kunnen beschermen”, luidt het. De burgemeester vraagt dat er eindelijk strenge verkeersregels komen voor het toenemende aantal toeristen en inwoners.

Het ongeval gebeurde afgelopen weekend. Een pick-uptruck reed in op een van de bijzondere standbeelden die Paaseiland rijk is. Er staan zo’n duizend van die standbeelden, die tot het nationale erfgoed behoren. De Chileense bestuurder, een man die op het eiland woont, is opgepakt. Hij wordt aangeklaagd voor het vernielen van een nationaal monument. Volgens lokale media zouden de remmen van de auto kapot geweest zijn, waardoor de bestuurder niet meer op tijd kon stoppen.