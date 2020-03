Rits verlengt tot 2024 bij Club Brugge

Mats Rits blijft nog een tijdje langer speler van Club Brugge. De middenvelder verlengde zijn contract bij blauw-zwart tot 2024. De 26-jarige Rits maakte in de zomer van 2018 de overstap van KV Mechelen en ontpopte zich tot een van de sterkhouders op het Brugse middenveld.

Rits kwam dit seizoen al in 33 officiële matchen in actie voor Club. Met zes goals en twee assists - laatst kroonde hij zich nog tot matchwinnaar in de 1-2-zege bij Genk - kende hij als controlerende middenvelder al een aardige productie voor zijn club.

“Ik voelde mij hier vanaf dag één thuis”, reageert Rits op de clubwebsite. “Deze contractverlenging is een mooie beloning voor het harde werk van het voorbije anderhalf jaar. Dit is een extra motivatie om er alles aan te doen om de dubbel te pakken!” Rits had in Brugge nog een verbintenis lopen tot medio 2021.