Gluren bij BV’s: Kobe Ilsen gooit met modder, Hanne van K3 was jarig

Met modder gooien, dromen van de lente en herinneringen maken samen met de kinderen. De afgelopen week zijn bekende Vlamingen druk in de weer geweest met van alles en nog wat. Zij deelden hun belevenissen op Instagram - die we graag even voor je bundelen.

Hanne van K3 was afgelopen week jarig. Of ze net zoals toen kaarsjes mocht uitblazen, is niet geweten.

“Het mooiste dat we onze kinderen kunnen nalaten, zijn mooie herinneringen”, aldus Lesley-Ann Poppe.

In het zwembad duikt Tatyana Beloy tegenwoordig met twee.

Kobe Ilsen en zijn Sara zijn op vakantie in Jordanië en daar hoort een portie modder uit de Dode Zee bij.

Een hoog Zweinsteingehalte of niet: Josje Huisman vindt haar oranje hoed het einde.

Lize Feryn genoot van een verkwikkende plons, haar mascara daarentegen had het liever droog gehouden.

Voor actrice Tine Embrechts kan het niet snel genoeg lente zijn.

Zit jouw dasje goed? Die van Niels Destadsbader alvast wel.

Eva Daeleman geniet van een deugddoende vakantie.