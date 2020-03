WeCanDance maakt thema bekend

Het Zeebrugse strandfestival WeCanDance heeft donderdag het thema van de volgende editie bekendgemaakt. Muziek- en modeliefhebbers mogen hun outfit inspireren op ‘Glitter Beach Camp’, een mix van veel bling en een vleugje kitsch.

Billy Porter op het Met Gala Foto: ISOPIX

Zoals elk voorjaar maakt het elektronische muziekfestival bekend wat het overkoepelende thema van de zomer wordt. Onder meer ‘Safari Nomads’, ‘Acid Cowboys’ en ‘Lost in Space’ passeerden al de revue. Voor de keuze van het thema wordt steeds rekening gehouden met de nieuwe mode, die op de internationale catwalks aan bod komt. De achtste editie komt helemaal in het teken te staan van glitter - hallo seventies, hallo disco! - en camp - een knipoog naar kitsch.

Wie nu al met de handen in het haar zit wat het zoeken van een outfit betreft, kan inspiratie opdoen door foto’s van het Met Gala in 2019 te bekijken. Dat werd door Vogue-hoofdredactrice Anna Wintour volledig opgehangen aan de camp-stijl. ‘Camp: Notes on Fashion’ was geïnspireerd op de baanbrekende essay van de Amerikaanse schrijfster en filosofe Susan Sontag. Op vestimentair vlak resulteerde dit in ironische, speelse en totaal over the top outfits.

WeCanDance vindt dit jaar plaats op 7,8 en 9 augustus op het strand van Zeebrugge. Meer info over de affiche en de line-up vind je op de officiële site.