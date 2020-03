Van Ranst: “België moet overwegen reisadvies voor Noord-Italië te verstrengen”

Volgens viroloog Marc Van Ranst moet België overwegen om het reisadvies voor Noord-Italië, waar het nieuwe coronavirus al voor heel wat besmettingen zorgde, te verstrengen. Hoewel er in Italië al meer dan drieduizend mensen besmet zijn met het nieuwe coronavirus, van wie er ook al ruim 150 mensen overleden zijn, raadt Buitenlandse Zaken niet-essentiële reizen voorlopig niet af. Nederland doet dat wel.

Van Ranst sprak zijn bezorgdheid vrijdagochtend uit in het programma ‘De madammen’ op Radio 2. “De meeste patiënten besmet met het nieuwe coronavirus in ons land komen terug uit Noord-Italië. Via die ...