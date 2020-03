Leerlingen SHD vallen in de prijzen tijdens Girls Leading in Science

Dilsen

Dilsen-Stokkem - Vier leerlingen van de Stedelijke Humaniora Dilsen-Stokkem verdedigden de eer van hun school zopas tijdens de finale van Girls Leading in Science. Leerling Yorgo werd tweede in de wedstrijd, Aline nam de publieksprijs mee naar huis.

Girls Leading in Science is een wedstrijd die jonge studenten van het vijfde en het zesde jaar uit het secundair onderwijs (meisjes en jongens) aanmoedigt om wetenschappelijke of technische studies te volgen. De wedstrijd wordt gezamenlijk georganiseerd door het bedrijf Solvay, BeWise, het Koning Boudewijn Fonds/Fonds Ernest Solvay, instellingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Science Expo, Jeunesses Scientifiques de Belgique, Franstalige en Vlaamse Olympiades voor wetenschappen.

De Stedelijke Humaniora Dilsen-Stokkem wist een plek in de finale te bemachtigen. De school werd vertegenwoordigd door Yorgo, Aline, Laura en Gill. Zij gaven het beste van zichzelf afgelopen woensdag. En de school viel in de prijzen: Yorgo kaapte de tweede plaats weg! De derde plaats was voor Aline. Zij wist met haar presentatie ook het meest het aanwezige publiek te bekoren en nam ook de publieksprijs mee naar huis.