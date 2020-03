AB InBev haalt verwijzing naar Leuven van Stella-flesjes

Leuven -

Het is officieel: een Stella is nu echt niet meer Leuvens. Of er is toch alleszins niets meer dat naar onze stad verwijst op de flesjes. Waar op de etiketten vroeger onder het logo ‘Leuven’ stond, staat nu ‘Belgium’. “Dit doet pijn in mijn Leuvens hart”, zegt schepen van Horeca Johan Geleyns (CD&V).