Kijk zondag naar de derby tussen Bocholt VV en Sporting Hasselt

In Bocholt VV-Sporting Hasselt staan zondagnamiddag om 15.00u de nummers twee en zes van tweede amateurliga B tegenover elkaar. De Limburgse derby is onze match van het weekend, die live te volgen is op onze website.

BOCHOLT

1 Stijn Wertelaers

2 Kevin Geebelen

4 Ruben Scheelen

5 Pieter Nys

6 Ben Didden

7 Kristof Bloemen

8 Devon Maes

9 Christophe Bertjens

10 Andy Peeters

11 Tuur Houben

12 Ricardo Leao Kessels

15 Dylan Goulding

16 Elias Ramaekers

18 Wouter Scheelen

19 Dimitri Vanhaen

20 Danton Maes

22 Robbe Pinxten

SPORTING HASSELT

1 Lennart Ghijsens

2 Fatih Turan

3 Ruben Janssen

5 Marten Verbeeck

6 Kasper Haenen

10 Mehdi Bounou

11 Brandon Deville

12 Wout Haspeslagh

14 Simon Bracké

18 Lars Reck

19 Henry Odutayo

21 Charle-Victor Jaspers

22 Marvin Ofori Appiah

33 Nick Efekia Mongo

44 Jesse Wijnen

70 Ties Claes

Stadion: De Damburg, Eikenlaan 1, Bocholt. Ref: Arne De Beuckelaer.Aftrap: Zondag 15.00u.

DE MATCH IN DRIE CIJFERS

5: vijf jaar is het geleden dat Sp. Hasselt nog eens een competitiematch verloor op de Damburg (de promotie-eindronde dus buiten beschouwing gelaten). Trainer Rikie Broekx heeft ook ditmaal vertrouwen voor de trip naar Bocholt: “We hebben afgelopen week de koppen bij elkaar gestoken en er ligt een goed strijdplan klaar, waarin iedereen zich kan vinden. Natuurlijk wordt het een zware opdracht. Bocholt is nog sterker geworden met de komst van Houben en Nys, het is een derby en bovendien zal het door de regen een moeilijk bespeelbaar veld worden. Ik verwacht een slijtageslag.”

8: met nu al acht (!) draws is Hasselt de koning van de gelijke spelen in 2B. Een statistiek, waarmee coach Rikie Broeckx van Hasselt niet graag mee geconfronteerd wordt. Broeckx: “Neem dan ook eens de moeite om te kijken naar de teams met het minst aantal nederlagen en dan is Hasselt (samen met Bocholt en Aalst) de koploper. Maar de feiten zijn wat ze zijn. We hebben op zoveel plekken onnodige punten verspeeld. In Diegem misten we twee strafschoppen, in Cappellen slikten we nog twee goals na minuut 92, tegen Bocholt slikten we de gelijkmaker in minuut 98. Hadden we die matchen gewonnen, deden we nu nog mee voor de titel.”

19: negentien seizoenen al speelt Bocholt VV onafgebroken op het niveau van tweede amateurs/derde nationale. “In de beginjaren konden we ons tweemaal slechts nipt redden, maar nu eindigen we al veertien seizoenen op rij in de linkerkolom”, weet Rik Stephani, die al die tijd ploegafgevaardigde is. “Ik heb ruim 800 matchen op de teller staan. Met dank aan mijn vrouw. Slechts één match heb ik gemist voor het communiefeest van mijn petekind. Het was een periode vol hoogtepunten. Met toppers als Waligora, de Condé en Mennes, de doorbraak van enkele jeugdspelers én bekerduels tegen onder andere Anderlecht en AA Gent.”