Oudsbergense ondernemers leren alles over 'de oudste manier van reclame'

Oudsbergen - Op donderdag 5 maart organiseerde de gemeente Oudsbergen samen met Unizo Oudsbergen de voorlaatste sessie van de Ondernemers Academie Oudsbergen. Die ging over mond-tot-mondreclame.

De sessie rondmond-tot-mondreclame bracht weer heel wat volk op de been. De oudste manier van reclame maken is en blijft toch de meest effectieve. Maar het goed aanpakken is een vereiste. Gastdocent Katlijn Voordeckers gaf de aanwezige ondernemers tal van tips and tricks waarmee ze aan de slag konden gaan. "We vinden het van groot belang dat we de ondernemers van Oudsbergen kunnen bijscholen tot toppers in hun vak. Daarom ondersteunen we als gemeente ook volop dit project", besluit Benny Spreeuwers van de gemeente Oudsbergen.