Op de Duivelsberg in Maasmechelen gaat dit weekend het rallycrossseizoen van start. Misschien wel voor het laatst, want het circuit zit zonder vergunning en de milieu-inspectie komt een proces-verbaal opstellen .

