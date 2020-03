Diepenbeek -

In de Alfons Jeurissenlaan in Diepenbeek is vanmorgen een dodelijk ongeval gebeurd. Een scooter reed er tegen de afrastering van een werfzone van De Watergroep die er werken uitvoeren. De vrouw kwam ongelukkig ten val en overleed ter plaatse. Het gaat om 64-jarige vrouw uit Wallonië. Later meer.