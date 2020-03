172 Belgen uit ‘coronahotel’ Tenerife, zijn geland in Oostende: “Geen gevaar op besmetting”

De laatste Belgen die nog in quarantaine verbleven in het H10 Costa Adeje Palace hotel in Tenerife zijn donderdagnacht aangekomen in België. Ze landden op de luchthaven van Oostende. Daar werden geen speciale maatregelen genomen. “Er is geen gevaar meer op besmetting”, zegt een woordvoerder van TUI bij Radio 1. De Belgen moesten niet in quarantaine en konden gewoon naar huis. Wel zit de schrik voor het virus er duidelijk in. Verschillende passagiers droegen nog mondmaskers.