Max Verstappen: "Ik wil de eerste echte tegenstander van Lewis Hamilton worden"

Max Verstappen relativeert de successen van Lewis Hamilton. Volgens de jonge Nederlander heeft de zesvoudige wereldkampioen al jaren geen echte tegenstander.

“Lewis Hamilton is God niet” liet Max Verstappen onlangs nog optekenen in de media. Als we de statistieken mogen geloven komt hij er nochtans dicht bij. Met zijn zes wereldtitels heeft hij het record van Michael Schumacher in het vizier en hetzelfde geldt voor het aantal gewonnen races.

We kunnen niet om het feit heen dat Hamilton bij Mercedes in een team zit dat de Formule 1 sinds 2014 op een haast ongeziene wijze domineert. Tegelijkertijd moeten we ook vaststellen dat in de zeven seizoenen dat Hamilton uitkomt voor Mercedes een teamgenoot hem slechts een keer kon verschalken, namelijk Nico Rosberg in 2016.

Max Verstappen vertelt tegenover ‘Reuters’ dat Hamilton zijn successen voor een groot deel toch aan zijn team te danken heeft en daardoor enkel rekening moest houden met zijn teamgenoot als gevaarlijkste tegenstander.

"Hij heeft de afgelopen jaren alleen zijn teamgenoot als een echte tegenstander gehad,” aldus Verstappen. “De wagen van Mercedes was doorheen het hele seizoen gewoonweg te dominant voor alle anderen en niemand kon er iets aan doen."

Volgens de Nederlander is Hamilton nog nooit echt onder druk komen te staan omdat hij steeds kon terugvallen op zijn superieure bolide.

"Het was een beetje te gemakkelijk voor hem,” gaat Verstappen verder. “Ik ben erg gemotiveerd om de eerste rijder te zijn die hem onder druk zet en dat weet hij."

Er wordt dit jaar veel verwacht van Red Bull, dat in 2019 in zijn eerste jaar met Honda een voorspoedig seizoen kende. Zelf hopen ze ook een echte uitdager te worden en de reeks van Mercedes een halt toe te roepen.

“Als je het vuur niet in je hebt en niet gelooft dat het mogelijk is kan je beter thuisblijven,” besluit Verstappen.

