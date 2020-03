Nog nooit zoveel online cursisten bij VDAB: “Hoopgevend voor de toekomst”

Het aantal mensen dat een online cursus volgt bij de VDAB is de voorbije vier jaar met 68 procent gestegen. Dat blijkt uit cijfers van Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V), die Vlaams parlementslid Tom Ongena (Open Vld) opvroeg. “Dit stemt hoopvol voor de komende jaren, aangezien levenslang leren hét motto van de 21ste eeuwse arbeidsmarkt is”, aldus Ongena.

De VDAB zet al een aantal jaar meer in op digitale arbeidsbemiddeling. Online inschrijving is er al min of meer de standaard, ondersteuning en opvolging kunnen volledig digitaal voor wie dat wil en sinds ...