Nu al 148 doden in Italië: hoe kon het zo uit de hand lopen?

3.858 besmettingen en 148 doden. Dat is voorlopig de stand van zaken in Italië. Gisteren vielen er 41 doden in één dag tijd. De aantallen nieuwe gevallen gingen er de afgelopen dagen zó de hoogte in dat Italië nu, na China en Zuid-Korea, de meest besmette plek ter wereld is. Hoe is het zo uit de hand kunnen lopen?