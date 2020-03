Momenteel loopt er via grote panelen, langs de straten in Leopoldsburg, een opmerkelijke reclamecampagne. Het Kamps reclamebureau Quintens aan de Antwerpsesteenweg is dringend op zoek naar nieuwe werkkrachten “die het profiel hebben van een wolf”

“Een wolf is erg gedreven en gemotiveerd. Dat profiel willen we ook in ons bedrijf”, zegt zaakvoerder Tijl Quintens. “Natuurlijk hebben we ook voor de wolf gekozen ...