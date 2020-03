Ook in beroep zelfde straffen gevraagd voor stenengooiers Meulenberg

Houthalen-Helchteren -

Het Antwerps Hof van Beroep heeft zich donderdag gebogen over de rellen in Meulenberg, waarbij de Lummense agent Mario Ghijs levensgevaarlijk gewond raakte. Ook in beroep riskeren de twee verdacht dezelfde straffen als vorig jaar uitgesproken in Hasselt: 40 maanden effectief voor de ene, en 18 maanden waarvan zes met uitstel voor de andere.